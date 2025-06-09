Конференция ВС РФ и Шри-Ланки перед совместными учениями прошла в Хабаровске

Вторая планирующая конференция по проведению антитеррористических учений вооруженных сил России и Шри-Ланки состоялась в штабе Восточного военного округа (ВВО, Хабаровск), сообщила пресс-служба округа 9 июня.

С российской стороны в конференции приняли участие представители ВВО во главе с врио командующего генерал-лейтенантом Михаилом Носулевым, цейлонскую делегацию возглавлял замглавкома сухопутных войск генерал-майор Ведаж Вималарате.

Как сообщается, на совместных учениях стороны намерены отработать алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях, и в городских условиях.

«Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы»,— приводится в сообщении комментарий помощника командующего ВВО по международному военному сотрудничеству Ивана Тараева.

Сроки проведения совместных учений пока не разглашаются.

Эрнест Филипповский, Хабаровск