Трамп: министрам США поручено освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что «некогда великий» Лос-Анджелес был захвачен нелегальными мигрантами и преступниками. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Господин Трамп заявил, что поручает министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди предпринять все необходимые действия, чтобы «освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов».

«Толпы агрессивных мятежников нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации, но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость»,— написал президент США.

В Лос-Анджелесе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Полиция задержала 44 человека. После этого в городе начались протесты в поддержку мигрантов. Люди выходили на улицы с плакатами «Ни один человек не является незаконным» и скандировали: «Освободите их, пусть остаются». Дональд Трамп назвал происходящее «бунтом» и объявил о вводе Национальной гвардии в город.