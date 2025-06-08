Орбан: санкции ЕС против РФ разрушают Венгрию и всю Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционная политика Евросоюза терпит провал. Ограничения в отношении России разрушают Венгрию и всю Европу, считает господин Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters Виктор Орбан

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

«Из-за санкций за три года мы потеряли €20 млрд. Для Венгрии это значительная сумма»,— сказал премьер в эфире телеканала LCI. Он добавил, что ЕС «плохо справляется» с конфликтом на Украине.

По мнению Виктора Орбана, Украина не может вступить в НАТО или ЕС, так как Венгрия и весь Евросоюз не заинтересованы в угрозе прямого конфликта с Россией. Премьер-министр отметил, что власти Украины и ЕС не могут договориться с Россией об урегулировании конфликта. Для этого необходимо соглашение между Москвой и Вашингтоном, указал он.

7 июня Виктор Орбан заявил, что Брюссель сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину как щит, прикрываясь при этом защитой континента.

О санкциях ЕС и Великобритании против России — в материале «Ъ» «Расширение пройденного».

Елизавета Шмакова