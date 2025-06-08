Операторам связи грозят штрафы до 500 тыс. руб. за нарушения в продаже сим-карт

В России разрабатывается пакет антимошеннических поправок к законодательству, который значительно увеличивает ответственность операторов связи за нарушения правил продажи сим-карт. «Ъ» с ним ознакомился. Проект, находящийся на стадии межведомственного согласования, включает около 30 новых мер, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

Согласно новым правилам, операторы связи могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. руб. за передачу недостоверных сведений об абонентах или за продажу большего количества номеров, чем разрешено. В случае повторных нарушений, связанных с продажей сим-карт иностранцам и причинением ущерба от 5 млн руб., предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до одного года.

Кроме того, законопроект вводит штрафы за продажу сим-карт в местах, не соответствующих требованиям законодательства, а также за непередачу сведений в систему мониторинга исполнения обязанностей операторов связи. Штрафы в этих случаях также могут достигать 500 тыс. руб.

Одной из ключевых мер станет создание единой системы противодействия мошенничеству, в которую операторы будут обязаны передавать записи разговоров с признаками противоправных действий и информацию о подозрительных номерах. Операторы также должны будут блокировать звонки с таких номеров и информировать абонентов о прекращении оказания услуг связи.

Законопроект планируется ввести в действие с 1 марта 2026 года, за исключением отдельных положений.

Подробнее — в материале «Ъ» «По фроду бьют пакетом».