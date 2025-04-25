Правительство предложило обязать школы передавать данные о детях мигрантов в МВД

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому МВД и образовательные учреждения смогут обмениваться информацией о детях мигрантов. Согласно документу, ведомство будет передавать школам и колледжам списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет,— а те сообщат МВД об их приеме или отчислении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Документ вносит изменения в ст. 30 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», ст. 12 закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и ст. 98 закона об образовании. Предполагается, что передача сведений будет осуществляться через единую информационную систему межведомственной электронной связи. Через какую именно — определит правительство.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан во исполнение поручений президента Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — «выявление данной категории детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество», следует из записки.

МВД разработало проект еще в феврале 2025 года и выложило для обсуждения на regulation.gov. Тогда замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Ъ» связывал инициативу с поправками к закону об образовании, принятыми Госдумой в конце 2024 года. Они вводят обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школу. Новый механизм начал действовать с 1 апреля 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «После балла».

Полина Мотызлевская