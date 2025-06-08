Экс-директору орловского завода «Фригогласс Евразия» Андрею Ревкову продлили арест

Бывший директор орловского завода «Фригогласс Евразия» Андрею Ревкову продлили содержание под стражей. Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» его адвокат. Подробности он комментировать отказался. Из документов Мосгорсуда следует, что он арестован по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Уголовное дело возбуждено 21 февраля года. Арест был произведен 19 апреля года, в тот же день господину Ревкову предъявили обвинение. Продлен Пресненский суд Москвы постановил заключить его под стражу и изъять имущество, включая заграничные паспорта.

Обвинение считает, что Андрей Ревков совершил преступление совместно с неустановленными лицами. Детали дела не раскрываются. Адвокат экс-директора орловского предприятия подал апелляционную жалобу на меру пресечения, однако 15 мая суд вынес решение оставить ее в силе.

В марте 2025 года Ревков покинул должность генерального директора. По собственным данным компании, ранее он занимал пост директора по продажам.

Анна Швечикова