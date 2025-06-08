Во Внуково во время ливня подтопило терминал

В аэропорту Внуково во время сильного ливня произошла протечка крыши. Согласно распространившимся в соцсетях видеозаписям очевидцев, поток воды пробил перекрытие возле выходов 15 и 16 в терминале A.

На данный момент авиагавань задерживает вылет нескольких рейсов: в Алматы, Сыктывкар, Пермь, Псков, Санкт-Петербург, Ереван, Монастир.

Также в воскресенье произошла протечка на станции метро «Комсомольская». Региональное управление МЧС ранее распространило штормовое предупреждение для столичного региона.