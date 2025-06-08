На станции метро «Комсомольская» в Москве устраняют протечку

На станции «Комсомольская» Сокольнической линии московского метро произошла протечка. Специалисты устраняют причины попадания воды, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе метрополитена.

«На балкон станции со свода наблюдается незначительное поступление воды»,— уточнили в пресс-службе. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве до 21:00 мск. В столице начался ливень, возможно выпадение града и образование смерчей.