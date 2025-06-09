Крушение танкера оплатят квартирами

Как стало известно “Ъ”, апелляционная инстанция отказала соучредителю ООО «Венчур Трейд Лимитед» Никите Шавве в снятии с его имущества ареста, наложенного в ходе расследования уголовного дела о крушении перевозившего мазут танкера «Волгонефть-239», которое стало причиной экологической катастрофы в Черном море. Господин Шавва настаивал на том, что не должен отвечать по обязательствам судовладельца ЗАО «Волгатранснефть», акционером которого является «Венчур Трейд Лимитед», но суд отклонил его доводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Московский городской суд (МГС) отказал в удовлетворении жалобы предпринимателя Никиты Шаввы, который просил освободить из-под ареста принадлежащие ему квартиры и другое имущество. Активы бизнесмена были арестованы судом первой инстанции по ходатайству следователя в рамках уголовного дела о нарушении правил эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), приведшем к крушению танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Разлив мазута после кораблекрушения был квалифицирован как чрезвычайная ситуация федерального характера, расследованием дела занимается Главное следственное управление СКР. В качестве потерпевшей стороны по делу выступает НК «Роснефть», которая в результате кораблекрушения утратила крупную партию нефтепродуктов. Кроме того, при чрезвычайной ситуации серьезно пострадала экологическая система Черного моря.

Для обеспечения компенсации нанесенного ущерба следствие инициировало арест активов ЗАО «Волгатранснефть», владельца и эксплуатанта затонувшего судна. Обеспечительные меры были также введены в отношении имущества акционеров общества — АО «СК Девелопмент» и ООО «Венчур Трейд Лимитед», соучредителем которого, в свою очередь, является Никита Шавва.

Бизнесмен обратился в суд с жалобой на действия следствия, указав на то, что лично он как участник общества с ограниченной ответственностью «Венчур Трейд Лимитед» не отвечает по его обязательствам, пока компания не ликвидирована или не признана банкротом. Господин Шавва считает арест активов незаконным, так как он не является подозреваемым, обвиняемым или подсудимым по делу о кораблекрушении. По мнению бизнесмена, он не несет материальную ответственность за действия капитана судна «Волгонефть-239». Кроме того, отметил автор жалобы, арестованные квартиры были куплены им до того момента, как принадлежащая ему компания приобрела акции ЗАО «Волгатранснефть», поэтому данное имущество никак не связано с бизнесом по перевозке нефти и с инцидентом в Керченском проливе.

МГС, однако, изучив изложенные в жалобе аргументы, не нашел оснований для отмены обеспечительных мер, введенных в отношении имущества Никиты Шаввы. Суд указал на то, что наложение ареста на имущество имеет целью обеспечение исполнения приговора в части удовлетворения гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий. «В настоящее время расследуется преступление, сопряженное с причинением имущественного ущерба НК "Роснефть", а также экологического ущерба, в связи с чем наложение ареста на перечисленные объекты не может быть признано несоразмерным»,— говорится в решении суда.

Как ранее сообщал “Ъ”, экологическая катастрофа в Черном море связана с крушением двух танкеров, перевозивших мазут,— «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Росприроднадзора к владельцам затонувших судов на сумму почти 85 млрд руб. Кроме того, Морспасслужба и мэрия Анапы взыскивают с судовладельцев в общей сложности 860 млн руб. в качестве компенсации расходов на ликвидацию последствий ЧС.

Анна Перова, Краснодар