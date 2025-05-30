За экологическую катастрофу спросили по-крупному

В суд направлены иски Росприроднадзора на общую сумму 84,9 млрд руб. к компаниям «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть» — владельцам и фрахтователям танкеров, потерпевших крушение в декабре 2024 года. Заявленная Росприроднадзором сумма является компенсацией экологического ущерба, нанесенного разливом нефти в Черном море. Ранее в суд обратились Морспасслужба и мэрия Анапы, которые требуют возмещения расходов на ликвидацию последствий ЧС в сумме почти 860 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, 13 января 2025 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Ликвидация последствий выброса нефтепродуктов на побережье Черного моря, 13 января 2025 года

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обратилась в суд с исками к владельцам и эксплуатантам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», требуя возместить ущерб, нанесенный экологический системе Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора со ссылкой на выступление главы ведомства Светланы Радионовой в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Объем претензий к ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» (эксплуатант и собственник танкера «Волгонефть-212») достигает 49,4 млрд руб. ЗАО «Волгатранснефть», которое является одновременно собственником и эксплуатантом танкера «Волгонефть-239», предъявлены требования на 35,4 млрд руб.

По данным госпожи Радионовой, всем трем компаниям было предложено в течение месяца добровольно возместить нанесенный экологический ущерб, однако они не сделали этого.

В ведомстве не уточняют, в каком именно суде будет рассматриваться заявление. Между тем в производстве Арбитражного суда Краснодарского края (в субъекте, где возникла чрезвычайная ситуация) сейчас находятся два иска к судовладельцам и эксплуатантам затонувших танкеров. В частности, администрация Анапы взыскивает с компаний «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть» 545 млн руб. Эти средства мэрия города-курорта заплатила подрядчикам за уборку берега, вывоз и переработку загрязненного грунта, исследования проб песка и воды.

Морспасслужба требует с тех же ответчиков 314,5 млн руб. в качестве компенсации своих расходов на очистку акватории Черного моря.

«Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть» оспаривают суммы взыскания, называя их завышенными. Кроме того, ответчики просили суд создать фонд ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Судовладельцы предъявили гарантию АО «Российская национальная перестраховочная компания» более чем на 1 млрд руб. и пояснили, что в выплатах могут быть задействованы ресурсы международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью (IOPC Funds, Лондон). Морспасслужба возражала против создания фонда, ссылаясь на то, что собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, если доказано, что ущерб явился результатом его собственного действия. В итоге Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 30 мая в создании фонда отказал.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря 2024 года, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута. При расследовании инцидента выяснилось, что оба судна класса «река—море» находились в районе порта Кавказ незаконно — срок их морской навигации закончился в ноябре. Судовладельцы настаивают на том, что причиной ЧС стали неблагоприятные погодные условия.

Анна Перова, Краснодар