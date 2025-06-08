Стартовал второй поток обучения по президентской программе «Время героев»

Участники второго потока кадровой программы «Время героев» 7 июня приступили к обучению. По данным организаторов, на него зачислены 85 участников спецоперации (СВО), решивших попробовать свои силы в госуправлении и политике. Среди них — 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Это личная идея президента, его последовательная позиция, что люди, которые доказали свой патриотизм, свою преданность стране в условиях специальной военной операции, и есть настоящая элита»,— напутствовал слушателей первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа «во многом сделана на базе рекомендаций и отзывов от тех, кто прошел первый год обучения». Дебютный поток завершили 83 человека, из них более 40 получили назначения на государственную и муниципальную службу, добавил ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. Сами участники программы рассказали, что ждут от проекта погружения в управленческую теорию, разнообразия занятий и результативного взаимодействия с высокопоставленными наставниками.

Напомним, программу «Время героев» зимой 2024 года запустил президент Владимир Путин. Помимо теоретической подготовки участники первого потока взаимодействовали с российскими политиками, главами регионов и федеральных ведомств. Среди выпускников — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и многие другие.

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Григорий Лейба