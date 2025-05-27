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Коммерсантъ FM
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Специальная избирательная операция

«Единая Россия» отправит на выборы рекордное число ветеранов

«Единая Россия» (ЕР) подвела первые результаты проходившего на минувшей неделе предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В процедуре единороссов поучаствовал каждый десятый избиратель, а места в бюллетене на всех уровнях себе обеспечили 827 из 1116 участников специальной военной операции (СВО). По подсчетам “Ъ”, на выборах в заксобрания десяти субъектов от ЕР будут баллотироваться 33 из 62 ветеранов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В праймериз приняли участие 21,3 тыс. кандидатов, сообщил секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев на пресс-конференции 26 мая. Почти половина из них — женщины (44%). Большая часть выдвиженцев заняты в малом и среднем бизнесе (31%), а также в образовании (20%). Действующих депутатов только 10%. «Второй год у нас предусматривается серьезное обновление депутатского корпуса, в прошлом году (по итогам выборов.— “Ъ”) оно составило более 75%»,— подчеркнул секретарь генсовета.

Проголосовали на праймериз чуть более 3 млн человек — это 10,5% от общего числа избирателей в регионах, где пройдут выборы, сообщил господин Якушев. В 2020 году явка в тех же субъектах составляла 4,7%. Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО, 15,3%), Костромская (13,5%) и Рязанская (12,5%) области. В административных центрах лучшая явка зафиксирована в Астрахани (14,1%), Ижевске (13,8%) и Костроме (13,6%). По сравнению с 2020 годом больше всех прибавили Новосибирская (11,7% против 3,5%), Костромская (13,5% против 4,4%) и Воронежская (10,3% против 4,4%) области, а также ЯНАО (15,3% против 6,5%).

По данным Владимира Якушева, победителями на всех уровнях стали 827 из 1116 участников СВО, подавших заявки на праймериз. В прошлом году мандаты получили 304 из 380 ветеранов, принимавших участие в выборах от ЕР (еще 16 победителей от них отказались). «Не слишком сложные расчеты» позволяют утверждать, что в этом году победителей из числа бойцов будет больше, уверен господин Якушев. Задача по поддержке интеграции ветеранов СВО в политику «бессрочная», отметил он, поэтому работать над ней единороссы будут «и в 2026-м, и в 2027-м».

Судя по предварительным данным, на региональном уровне участники СВО хуже всего выступили в ЯНАО и Курганской области, не сумев занять там ни одного первого места. На Ямале служивший в спецназе Игорь Пронин (единственный кандидат из числа ветеранов) проиграл сенатору Владимиру Пушкареву, а на Урале член казачьего общества Дмитрий Исаев уступил сенатору Сергею Муратову (второй участник СВО Александр Пылков не сумел одолеть действующего депутата и директора «Курганского телевидения» Татьяну Хилькевич).

В Коми из восьми ветеранов на проходную позицию попал только член общественной палаты республики Евгений Напалков, который в 2024 году воевал в составе штурмового отряда «Хопер», а в Магаданской области — слесарь-инструментальщик Андрей Аксанов, который был единственным кандидатом с боевым опытом. Для победы над депутатами Магаданской гордумы Максимом Смирновым и Николаем Ярощуком ему хватило 236 голосов. В Калужской области, где на праймериз заявилось два ветерана, победил только один — слушатель президентской программы «Время Героев» Сергей Вертелецкий.

Его однокурсник Андрей Хайрулин, который участвовал в штурмах Соледара, Бахмута, Лисичанска, Папасной и Марьинки, на предварительном голосовании в Воронежской области уступил действующему депутату Ольге Резниковой. В целом на проходные позиции там попали пять из одиннадцати участников СВО. В Костромской области из четырех ветеранов на первые места попали только двое, причем один из проигравших уступил вдове начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова Светлане. Ранее «Ведомости» сообщали, что она может стать сенатором от региона.

Более уверенный результат участники СВО показали в Челябинской и Новосибирской областях. На Урале четверо из одиннадцати победили в отборе кандидатов по одномандатным округам, а еще четверо попали на потенциально проходные позиции в общей части списка ЕР (двое из них — депутаты Госдумы). В Сибири таких оказалось девять из 17. Кроме того, еще два участника СВО могут стать кандидатами благодаря увеличению результата на 25%, который единороссы осуществят позднее. Наконец, в Рязанской области уже победили трое из пяти бойцов, и еще один должен занять место в бюллетене благодаря этой прибавке.

Григорий Лейба, Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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