Вузы поднимают планку

С 20 июня в Санкт-Петербурге стартует приемная кампания в вузах. Высшие учебные заведения уже опубликовали число бюджетных и платных мест, набор на которые продолжится до 25 июля. Почти во всех университетах цена на год обучения выросла от 5 до 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прием на платное обучение закроют до 20 сентября, а зачисление студентов пройдет до 30 сентября

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Прием на платное обучение закроют до 20 сентября, а зачисление студентов пройдет до 30 сентября

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Главное отличие кампании для договорных студентов от прошлого года — в 2025 году для набора на контрактное обучение установлено фиксированное число мест, как и на бюджет. До этого вузы могли сами принимать больше платников, чем заявляли изначально.

В результате бюджет в вузах увеличился с 31,42 до 33 тыс. мест, сообщили в комитете по науке и высшей школе Петербурга. В то же время число платных мест в городе превышает 40 тыс., при этом в 2024 на договорную основу поступили 32 тыс. первокурсников.

Даты приема останутся те же: на бюджет документы прекратят принимать 15 июля для тех, кто будет сдавать экзамены в вузе, для всех остальных — 25 июля. Прием на платное обучение закроют до 20 сентября, а зачисление студентов пройдет до 30 сентября.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) стоимость обучения увеличилась на 5–10%. Студентам первого курса придется оплачивать 345,2 тыс. рублей в год за обучение по направлению «Прикладная физика и математика», за «Современное программирование» — 271 тыс. рублей.

Стоимость обучения на восьми специальностях, включая дизайн, юриспруденцию, востоковедение и государственное управление, превышает 400 тыс. рублей в год. Наиболее доступными направлениями в СПбГУ оказались «Социальная работа», «Философия» и «Музеология».

Высокая стоимость обучения характерна для петербургского кампуса НИУ ВШЭ, где цены поднялись на 7–8%. За год обучения в Вышке на международном менеджменте придется заплатить 590 тыс. рублей, на архитектуре и дизайне — 640 тыс. рублей. Кроме того, в лидеры по стоимости обучения попал еще Горный университет, в котором она не растет после 50-процентного повышения цен в 2023 году. По всем направлениям вуза годовая плата за обучение составляет 400 тыс. рублей в семестр на базовое высшее образование (то есть 800 тыс. в год), а за аспирантуру — 800 тыс. рублей за семестр.

В список 25 самых дорогих направлений этого года вошли IT-специальности Университета ИТМО. Программы здесь стоят от 399 тыс. рублей, а самые дорогие направления «Дизайн» (549 тыс.) и «Прикладная математика и информатика» (559 тыс.). Стоимость учебы на дизайнера выросла и в других вузах города. В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) направление «Дизайн рекламы» стоит 520 тыс. рублей, «Анимация и компьютерная графика» — 480 тыс. рублей год. В РГПУ имени Герцена цены превышают 400 тыс. рублей.

Медицинские университеты тоже показали значительный рост стоимости обучения. В Первом меде и СЗГМУ им. Мечникова цены увеличились на 10–15%. Теперь на «Сестринском деле» в Первом меде нужно платить 189,75 тыс. вместо 165 тыс. рублей, за учебу на стоматолога-ортопеда — 207 тыс., а не 180 тыс. рублей. В свою очередь, в технических вузах, таких как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Политех) и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), рост цен был умеренным — примерно на 4%.

Одним из самых доступных вариантов на протяжении трех последних лет остается Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ), где цены выросли, в среднем на 8%. В университете за 180 тыс. рублей в год можно обучаться на психолога, за 172 тыс. рублей — на управленца в сфере гостиничного бизнеса, а за 184 тыс. рублей — на экономиста, менеджера и бизнес аналитика.

Схожая ситуация сохранилась в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. За учебу на лаборанта в области ветеринарии и мастера растениеводства нужно платить 100 тыс. рублей в год, а за продуктового технолога и агронома — 130 тыс. рублей. Также в топ бюджетных вузов попал Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. Бонч-Бруевича. В вузе, чтобы учиться очно на информатике и электротехнике, нужно платить 135 тыс. рублей в год, а за очно-заочную форму придется отдать от 40 тыс. рублей в год.

Стефания Барченкова