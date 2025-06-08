Финансовые результаты крупнейших брокерских компаний (первый квартал 2025 года)

|
|Название
|Выручка от основной деятельности (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Торговые и инвестиционные доходы (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|БКС
|4761,0
|–14,0
|2571,2
|37,3
|2154,2
|–34,7
|БК «Регион»
|1800,0
|60,8
|4578,1
|35,8
|1192,1
|6,6
|«Финам»
|1723,7
|–7,0
|1749,6
|–8,0
|348,1
|–58,9
|«Алор+»
|560,2
|29,7
|1169,1
|104,7
|577,1
|30,0
|«Го Инвест»
|545,1
|11,1
|286,2
|0,6
|70,2
|—
|«Ньютон Инвестиции» (бренд «Газпромбанк Иинвестиции»)
|538,6
|7,2
|557,6
|84,2
|–57,9
|—
|«Грандис Капитал»
|427,9
|408,7
|47,1
|92,6
|262,8
|706,6
|«Сбербанк КИБ»
|413,3
|–17,3
|28996,1
|66,3
|10857,4
|66,1
|«Ренессанс брокер»
|324,6
|–18,9
|3355,3
|152,4
|547,1
|70,3
|«Цифра брокер»
|306,4
|–26,9
|2104,5
|13,5
|394,1
|–61,0
|«Дженерал Инвест»
|249,0
|–44,5
|107,9
|14,7
|50,5
|–67,4
|«Апрель Капитал брокер»
|184,4
|–48,9
|48,9
|—
|36,4
|–63,8
|«Старт Капитал»
|166,4
|3598,5
|54191,4
|640,4
|47803,7
|554,0
|«Велес Капитал»
|155,0
|1,1
|231,2
|22,1
|97,2
|29,9
|«ВТБ Капитал Трейдинг»
|147,7
|–49,5
|14644,5
|13484,2
|–123,3
|—
|«КИТ Финанс»
|141,1
|18,7
|799,7
|90,2
|419,7
|129,5
|«Арована Капитал»
|130,5
|45,8
|160,3
|–98,2
|–111,5
|—
|«СБ-брокер»
|126,2
|–29,5
|244,4
|71,1
|40,1
|–46,0
|«Фонтвьель»
|110,5
|21,2
|39,6
|–5,3
|12,4
|–66,6
|«Риком-Траст»
|104,4
|86,3
|45,1
|140,2
|–6,2
|—