Финансовые результаты крупнейших брокерских компаний (первый квартал 2025 года)

Название Выручка от основной деятельности (млн руб.) Изм. за год (%) Торговые и инвестиционные доходы (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изм. за год (%) БКС 4761,0 –14,0 2571,2 37,3 2154,2 –34,7 БК «Регион» 1800,0 60,8 4578,1 35,8 1192,1 6,6 «Финам» 1723,7 –7,0 1749,6 –8,0 348,1 –58,9 «Алор+» 560,2 29,7 1169,1 104,7 577,1 30,0 «Го Инвест» 545,1 11,1 286,2 0,6 70,2 — «Ньютон Инвестиции» (бренд «Газпромбанк Иинвестиции») 538,6 7,2 557,6 84,2 –57,9 — «Грандис Капитал» 427,9 408,7 47,1 92,6 262,8 706,6 «Сбербанк КИБ» 413,3 –17,3 28996,1 66,3 10857,4 66,1 «Ренессанс брокер» 324,6 –18,9 3355,3 152,4 547,1 70,3 «Цифра брокер» 306,4 –26,9 2104,5 13,5 394,1 –61,0 «Дженерал Инвест» 249,0 –44,5 107,9 14,7 50,5 –67,4 «Апрель Капитал брокер» 184,4 –48,9 48,9 — 36,4 –63,8 «Старт Капитал» 166,4 3598,5 54191,4 640,4 47803,7 554,0 «Велес Капитал» 155,0 1,1 231,2 22,1 97,2 29,9 «ВТБ Капитал Трейдинг» 147,7 –49,5 14644,5 13484,2 –123,3 — «КИТ Финанс» 141,1 18,7 799,7 90,2 419,7 129,5 «Арована Капитал» 130,5 45,8 160,3 –98,2 –111,5 — «СБ-брокер» 126,2 –29,5 244,4 71,1 40,1 –46,0 «Фонтвьель» 110,5 21,2 39,6 –5,3 12,4 –66,6 «Риком-Траст» 104,4 86,3 45,1 140,2 –6,2 —