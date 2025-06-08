ЦАХАЛ получил приказ о перехвате судна с Гретой Тунберг на борту

Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал указание ЦАХАЛу не допустить судно Madleen к берегам Газы, сообщила The Jerusalem Post (JP). На борту корабля находится активистка Грета Тунберг и гуманитарная помощь для палестинцев.

«Антисемитке Грете и ее друзьям я говорю ясно: вам лучше повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы»,— сказал господин Кац в своем заявлении (цитата по JP). Вместе с Гретой Тунберг на борту корабля находятся граждане Франции и Швеции, среди которых, по некоторым данным, есть один дипломат.

Рейсом управляет НКО Freedom Flotilla Coalition, как отмечает JP, они предпринимают попытки добраться до Газы на протяжении последних 15 лет. Судно везет для населения сектора детское питание, муку, рис, подгузники, средства женской гигиены, наборы для опреснения воды, медицинские принадлежности, костыли и детские протезы. По данным Al Jazeera, судно сейчас находится в территориальных водах Египта.

Ряд западных союзников Израиля в последнее время усилили критику методов, которые государство применяет в отношении анклава. Мировые СМИ пишут об организации фактической гуманитарной блокады сектора. Подробнее — в материале «Ъ».

Степан Мельчаков