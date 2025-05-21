«Международные организации обвиняют Израиль в использовании голода в качестве орудия войны»

Многие западные союзники Израиля в последнее время усилили критику методов, используемых для проведения военной операции в секторе Газа. Особое беспокойство властей и международных организаций вызывает гуманитарная ситуация в арабском анклаве. Сам Израиль отрицает обвинения в свой адрес. Европейские и американские обозреватели анализируют сложившуюся ситуацию, пытаясь понять, к каким последствиям для отношений Израиля с союзниками это может привести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палестинцы в ожидании раздачи еды

Фото: Mahmoud Issa / Reuters Палестинцы в ожидании раздачи еды

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Великобритания и ЕС усиливают давление на Израиль из-за наступления в Газе

Израиль отвергает обвинения в геноциде и настаивает на том, что его ограничения на помощь, поступающую в Газу, были направлены на то, чтобы не допустить ее перенаправления «Хамасу», палестинской военизированной группировке, которая контролирует территорию. Однако методы Израиля — включая новый план, позволяющий малоизвестному фонду доставлять помощь палестинцам в нескольких распределительных пунктах, которые, как ожидается, будут сосредоточены на юге Газы — вызвал растущую международную критику, в том числе со стороны некоторых из его самых верных союзников.

Союзники Израиля осуждают эскалацию войны в Газе

Угрозы Израиля резко обострить военную операцию в Газе, а также блокада гуманитарной помощи палестинскому населению, находящемуся под угрозой голода, вызвали самое резкое осуждение со стороны некоторых влиятельных западных союзников с момента начала конфликта 19 месяцев назад. Великобритания, Франция и Канада назвали усиление израильской кампании против «Хамаса» в Газе и задержку помощи «вопиющими действиями», которые не могут продолжаться.

Заявления стран-союзников резко контрастировали с первыми днями после терактов 2023 года, когда правительства поспешили поддержать Израиль. Но по мере того, как число погибших в Газе растет, а страдания местного населения усиливаются, дипломатическая поддержка ослабевает.

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Помимо продолжающейся военной операции в секторе Газа, многомесячная блокада Израилем поставок гуманитарной помощи привела к тому, что каждый пятый житель анклава испытывает острую нехватку в продовольствии, а вся территория Газы находится на грани голода, согласно данным ООН.

Израиль заявляет, что блокада наряду с новой военной кампанией направлена на то, чтобы оказать давление на «Хамас» с целью освобождения заложников, удерживаемых в секторе. Однако многие международные организации обвиняют Израиль в использовании голода в качестве орудия войны.

Если тебе аплодирует «Хамас», надо задуматься о правильности своей позиции

Со стороны союзников Израиля нет никакой креативности, никакого давления на настоящего виновника: «Хамас». Напротив, они угрожают санкциями государству, которое пытается вернуть своих граждан. Неужели это реально самый правильный способ действия в отношении союзника, который продвигал западные ценности и боролся за них? Где в этом их совместном заявлении (заявление Франции, Великобритании и Канады.— “Ъ”) равновзвешенное предупреждение террористическим группировкам, которые и породили всю эту операцию: «Хамасу», его союзникам и его родителю-покровителю — Ирану?.. Доказательством того, что предупреждения со стороны трех стран ошибочны и вредны, является мгновенная реакция террористической группировки, которая «приветствовала совместное заявление лидеров Великобритании, Франции и Канады». Когда террористы, совершившие самое страшное убийство века, соглашаются с тобой, вероятно, стоит пересмотреть свои убеждения.

Наконец настал момент суда: не только для Нетаньяху, но и для его пособников

Проясняется правда: это запомнят как одно из величайших преступлений в истории. Прямо сейчас ООН предупреждает, что 14 тыс. младенцев могут погибнуть в течение следующих 48 часов без помощи. Тем не менее Израиль действует безнаказанно. Введя полную осаду с начала марта, Нетаньяху вчера заявил, что будет разрешена «минимальная гуманитарная помощь». Почему? Не для того, чтобы облегчить страдания палестинцев, а потому, что даже ревностные произраильские политики «предупреждали, что они не смогут поддержать нас, если появятся картины массового голода». Другими словами, укол булавкой в косметических целях.

Угрозы европейцев Израилю являются выражением их беспомощности

Ни европейские угрозы, ни отсутствие интереса со стороны Америки не приведут к быстрому завершению этой войны. Израиль, находящийся в международной изоляции, скорее всего, будет действовать еще более решительно против своих многочисленных врагов. Вместо этого Европа и США должны сейчас изучить все возможные возможности для того, чтобы обратиться к Израилю и предложить свою поддержку в разрешении этого конфликта. Требование Израиля о полном уничтожении «Хамаса» является законным. Однако этой цели вряд ли можно достичь только с помощью военного давления. Скорее ликвидация «Хамаса» станет долгосрочным проектом, который Израиль может осуществить только в сотрудничестве с западными и арабскими государствами. Другой вопрос, удастся ли убедить израильское правительство пойти по этому пути, но попытка всегда лучше, чем беспомощные и неправдоподобные угрозы.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик