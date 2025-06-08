В Новороссийске назвали протяженность самого длинного троллейбусного маршрута

Протяженность троллейбусных маршрутов посчитали в Новороссийске — от самого короткого в 14,2 км до самого длинного в 32,8 км. Технико-экономическую статистику троллейбусов привел в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, на сегодняшний день в Новороссийске функционирует семь троллейбусных маршрутов — №№ 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14. Самый длинный из них обслуживает жителей Шесхариса — № 10 «Шесхарис — улица Малоземельская».

«Протяженность оборотного рейса "десятки" составляет 32,8 километра, а для выполнения одного оборотного рейса в рабочие дни необходимо 123 минуты, а в выходные дни — 121 минута»,— уточнил господин Гавриков.

За полувековую историю новороссийского троллейбуса по улицам города курсировало почти два десятка маршрутов. Самым коротким из них была «пятерка», которая соединяла р-н Мефодиевки с Парком им. Фрунзе. Протяженность маршрута № 5 составляла 14,2 км, а для выполнения одного оборотного рейса отводилось 54 минуты.

Алена Воробьева