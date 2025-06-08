Мэрия окружила кадками с растениями ТЦ, сноса которого добивается в суде

Городские власти окружили кадками с растениями ТЦ на ул. Ленина, 66а, сноса которого добиваются в судебном порядке. Озеленение вокруг двухэтажного торгового центра появилось недавно. Кроме того, с другой стороны начал работу киоск отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТЦ на ул. Ленина, 66а в Перми Фото: ТЦ на ул. Ленина, 66а в Перми

По одной из версий, проход к торговому комплексу, огороженный объектами озеленения, является элементом давления на владельца спорной недвижимости. «Мобильное озеленение установлено на протяжении всей улицы Ленина. Доступ к данному объекту обеспечен как со стороны ул. Ленина, так и со стороны ул. Попова», - заявили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми.

Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, в ТЦ на ул. Попова, 66а находится салон цветов, кафе быстрого питания Doner City и магазин «Лион». Зданием управляет ООО «Траст-Центр» Сергея Турышева. C конца прошлого года арбитражный суд рассматривает заявление городского департамента земельных отношений к ООО. Администрация требует снести здание по ул. Ленина, 66. В мэрии полагают, что оно является самовольной постройкой. Недавно департамент подал в суд еще один иск к «Траст-Центру». Структура администрации хочет обязать ответчика прекратить нецелевое использование участка, освободить его от киоска и торгового павильона.