Движение по Морской набережной в Петербурге ограничили из-за ремонта до осени

В Василеостровском районе Петербурга начались дорожные работы по ремонту Морской набережной. Они проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города, на участке протяженностью более 3 км дорожники заменят люки колодцев, обновят проезжую часть и тротуары. После этого там нанесут новую разметку термопластичными материалами.

В связи с проводимым ремонтом на срок до 31 августа будет ограничено движение транспорта по Морской набережной — на участке от Прибалтийской площади до Новосмоленской набережной. Также ограничения будут действовать от Флагманской до Наличной улицы, включая перекрестки.

В общей сложности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году работы в Петербурге пройдут на 600 тыс. кв. м улично-дорожной сети города, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в аэропорту Пулково предупредили о временном закрытии части шлагбаумов, расположенных вдоль основной дороги, ведущей к зонам отправления и прибытия. На подъезде к терминалу тоже ведутся дорожные работы.

Андрей Цедрик