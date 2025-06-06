В Пулково предупредили о временном закрытии шлагбаумов на подъезде к терминалу
В аэропорту Пулково предупредили о временном закрытии части шлагбаумов, расположенных вдоль основной дороги, ведущей к зонам отправления и прибытия. Сообщение появилось в Telegram-канале воздушной гавани.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Ограничения начали действовать 6 июня в 15:00, вновь шлагбаумы начнут работать с восьми часов вечера 7 июня. Отмечается, что в этот период на подъезде к терминалу будут вестись работы по ремонту дороги.
«Обращаем внимание, что для въезда на территорию аэропорта вы также можете воспользоваться транзитной зоной № 1»,— добавили в пресс-службе аэропорта.
Со схемой дорог и зон парковки можно ознакомиться на сайте Пулково.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково на парковке P2 открылась первая зарядка для электромобилей.