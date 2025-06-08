«Исследования одной собаки», «Пиджак с приветом» и сад душистых гераней

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о клещах, советских плакатах и заблуждениях в неврологии, викторина о моде и встреча по созданию домашнего сада. В городе откроются выставки, посвященные разным видам энергии, нижегородским башням и искусству фотографии, а драмтеатр представит премьеру «Ревизора». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «Чистая энергия» в «Академии Маяк»

Фото: предоставлено организаторами биеннале Экспозиция выставки «Чистая энергия» в «Академии Маяк»

Фото: предоставлено организаторами биеннале

6 июня в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открылась выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. Экспозиция, посвященная различным видам энергии, объединяет кинетические скульптуры, световые инсталляции, живопись и видео-арт художников разных поколений. Выставка будет открыта до 11 августа. Вход свободный.

6 июня в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открылась выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». В экспозиции собраны работы художника-конструктора Горьковского автомобильного завода, создавшего дизайн автомобиля «Волга. ГАЗ-24». Выставка будет работать до 27 июля. Посетить ее можно по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

В Нижнем Новгороде продолжается VII международный фестиваль искусств «Стрелка». В 17:00 8 июня в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж состоится концерт «Леонид Десятников. "Бедная Лиза". Музыка к фильму "Москва"», программу исполнят солисты Надежда Павлова, Мария Калинина, Алиса Тен, Наталия Ляскова, Сергей Годин и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

8 июня на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится очередная встреча книжного клуба. В этот раз участники обсудят рассказы Франца Кафки «Превращение» и «Исследования одной собаки». Начало в 18:00, вход по регистрации.

9 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 откроется выставка моделиста Романа Королева «Нижегородские башни». Специалист представит двухслойную гиперболоидную конструкцию, которую он создал, развивая идеи инженера Владимира Шухова. На открытии выступит профессор Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Татьяна Виноградова. Мероприятие начнется в 18:30. Выставка будет работать до 21 июня, вход свободный.

10 июня на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится разбор фильма «Дурные деньги» (2023) режиссера Крейга Гиллеспи. Это картина о том, как геймеры, тик-токеры, домохозяйки и мелкие инвесторы решили обыграть миллиардеров с Уолл-стрит и принялись скупать акции. На встрече участники обсудят, как работает фондовый рынок, почему эффект толпы может быть сильнее финансовых аналитиков, какие уроки из фильма можно взять для личных инвестиций и как не попасть в ловушку и сохранить деньги. Разбор начнется в 18:00. Для участия нужно заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Посетители Русского музея фотографии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

10 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А откроется выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф» из фондов музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в рамках VIII Российского фотографического фестиваля «Светопись-2025». «Коллекция фотографий Софьи Толстой уникальна во многих отношениях: и по количеству вошедших в нее снимков (более тысячи), и по содержанию, и по значительному отрезку времени, который она охватывает (более 20 лет)»,— отметили организаторы. В экспозиции представлены 54 фотографии, сделанные супругой писателя, и фотоальбом, который она подготовила к изданию. Открытие запланировано на 18:00, на него вход свободный. Выставка будет работать до 6 июля, посетить ее можно по единому билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб. Вход на открытие свободный.

А 11 июня в Русском музее фотографии откроется выставка министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова «Следи людей». Он снимает в жанрах ландшафтной, архитектурной фотографии, стрит-фото. Экспозиция объединит работы последних 10 лет. «Всегда считал, что не фотографирую людей, но просматривая подборку фото, понял, что это не так. В большинстве случаев весь окружающий нас мир связан с человеком, наполнен его решениями и действиями. Видеть это и передавать смысл — мой взгляд в фотографии. Так и родилась идея и концепция выставки»,— рассказал Михаил. Пучков. Экспозиция будет работать до 6 июля, посетить ее можно по единому билету в музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на фестивале «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал Зрители на фестивале «Кино без барьеров»

Фото: Арсенал

В Арсенале в шестом корпусе кремля продолжается XII международный инклюзивный фестиваль «Кино без барьеров». В 18:30 10 июня зрителям покажут документальный фильм «Поговори со мной о синем» (Турция, 2023). В нем рассказана история любви незрячей женщины и слабослышащего мужчины. Вход бесплатный, по регистрации. Киносеансы будут идти по вторникам до 1 июля.

10 июня в Парке науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б откроется цикл лекций «Научный Нижний: доказательная медицина». На первой встрече оториноларинголог Регина Курушина прочитает лекцию «Насморк: топ способов навредить себе», невролог Максим Антипин расскажет о главных заблуждениях в неврологии, из-за которых люди не выздоравливают, а инфекционист Татьяна Александрова на лекции «Клещей бояться — в траву не ходить» объяснит, как не стать чужим обедом и что делать, если это все же произошло. Начало в 18:30. Регистрация на мероприятие уже закрыта, но для всех желающих будет доступна прямая трансляция.

11 июня в культурном центре «Короленко, 18» пройдет арт-медиация по выставке «Найденное». В экспозицию вошли предметы быта дворянской семьи Савельевых, которой раньше принадлежал этот дом. Вместе с ведущим Артуром Матросовым участники медиации смогут проследить, как личная история переплетается с коллективной и что делает обычную вещь носителем памяти. Начало в 18:00, билет стоит 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастера готовят костюмы к премьере комедии «Ревизор»

Фото: Нижегородский театр драмы Мастера готовят костюмы к премьере комедии «Ревизор»

Фото: Нижегородский театр драмы

11 июня в Нижегородском театре драмы на улице Большая Покровская, 13 — премьера комедии Николая Гоголя «Ревизор». Последний раз ее ставили там 70 лет назад. Режиссером новой версии выступил Александр Марин, он перенесет действие в настоящее время, оставив гоголевский текст. Постановку покажут в 18:30, в продаже остались билеты от 500 до 900 руб.

11 июня в Усадьбе Гусевых на улице Славянская, 4 состоится встреча по созданию домашнего сада «Чаепитие в саду душистых гераней». Владелец оранжереи Александр Аброчнов расскажет о видах и полезных свойствах гераней и поможет посадить это растение. Мероприятие начнется в 19:00, билет стоит 2,3 тыс. руб.

12 июня Нижний Новгород отметит День России. Главный концерт пройдет на площади Минина и Пожарского. Там выступит группа Pizza и ещё 20 коллективов и солистов. Подробная программа появится позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование Дня России в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Празднование Дня России в Нижнем Новгороде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

12 июня в музее моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на улице Сергиевская, 8 пройдет квиз «Пиджак с приветом». Участники смогут увидеть, как революции, культурные сдвиги и перемены в сознании отразились на моде. Викторина начнется в 13:00, билет стоит 500 руб.

12 июня в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади оркестр Cagmo будет играть хиты группы «Король и шут». В исполнении струнного оркестра и хора прозвучат песни «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 2,5 до 5,5 тыс. руб.

12 июня в Манеже кремля (корпус 1А) пройдет лекция научного сотрудника НГХМ Надежды Юрасовой «Советский плакат Великой Отечественной войны» в рамках параллельной программы к выставке «Великая страна — Великая Победа. 1941–1945». Слушателям расскажут, как плакаты помогали поддерживать моральный дух и укреплять веру в победу и что сделало их одним из видов идеологического оружия. Лекция начнется в 15:00, билет стоит 300 руб.

Какие выставки продолжают работу До 8 июня в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты четыре выставочных проекта, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: «С "Лейкой" и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг.», «Люди труда и Победы», «Дороги войны» и «Здравствуйте, мои дорогие». До 15 июня в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка семи современных художников «Гормон стыда». До 15 июня в бывшем офисном здании «Пирс» на улице Рождественская, 49Б открыта выставка «Маленький человек» с работами 17 российских художников. До 19 июня в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородской художницы Оксаны Шилиной «Трансформации в движении». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 6 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде «Магия пространства». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли».

Подготовила Елена Ковалева