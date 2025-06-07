В Казани прошел музыкальный конкурс «Юные виртуозы Татарстана»

6 июня в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева в Казани состоялся музыкальный конкурс-фестиваль «Юные виртуозы Татарстана». В нем приняли участие более 500 музыкантов от 9 до 16 лет. Одним из наставников проекта стала оперная певица, заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина, говорится в заявлении организатора мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Следующая фотография 1 / 6 Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана» Фото: Пресс-служба Конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана»

«Чтобы действительно погрузиться в музыку и начать свободно “говорить” на этом языке, нужна легкость обращения с инструментом, на это уходят годы упорных занятий с педагогом. И еще, очень важно сохранить веру в себя. Недостаточно думать, что ты лучший, надо знать, что ты лучший. Наш проект помогает талантливым ребятам поверить в себя»,— отметила госпожа Гарифуллина в приветственном слове перед началом конкурса.

В течение года юные музыканты подбирали репертуар и готовились к выступлению, рассказала руководитель проекта, заслуженный деятель искусств Татарстана, директор ЦСМ С. Губайдулиной Ляйля Гарифуллина. По ее словам, перед финальным концертом участники прошли три отборочных тура.

Конкурс проводился с февраля по май 2025 года в рамках проекта «Творческой академии музыки республики Татарстан». В прошлом году фестиваль проходил на уровне казанских школ, а теперь — на уровне республики. Участие в конкурсе было бесплатным.

В состав жюри вошли музыканты, педагоги и профессора ведущих консерваторий страны. Из 500 участников лауреатами 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней стали 68 человек в шести номинациях и трех возрастных группах. Аида Гарифуллина вручила лауреатам и их педагогам-наставникам денежные премии, памятные призы и дипломы.