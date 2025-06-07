Минобороны просит суд взыскать с Института инженерной физики 250 млн рублей

Минобороны России подало исковое заявление к АНО «Институт инженерной физики». Военное ведомство требует взыскать с института более 253,3 млн руб. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Суть претензий не уточняется. В Арбитражном суде Москвы сообщили, что заявление принято к производству.

Институт инженерной физики был создан в 1993 году. Учреждение занимается научно-исследовательской деятельностью, конструкторскими работами и внедрением научных и технических изобретений в производство. Институт находится в подмосковном Серпухове.