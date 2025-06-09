Офисы подорожали на котловане

Офисная недвижимость на стадии строительства по итогам мая 2025 года оказалась как минимум на 14% дороже, чем в уже сданных в эксплуатацию бизнес-центрах. Это связано с ростом себестоимости строительства и дефицитом предложения готовых площадей. Тем временем инвесторы в строящиеся объекты пользуются моментом высокого спроса и продают свою недвижимость втрое дороже рынка, что еще увеличивает разрыв между строящимися и готовыми объектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года средняя стоимость площадей в строящихся бизнес-центрах Москвы выросла на 11% год к году и составила 391 тыс. руб. за 1 кв. м — это на 14% больше, чем в уже готовых объектах, об этом “Ъ” сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. По данным консалтинговой компании Remain, средняя цена помещений в бизнес-центрах Москвы на этапе строительства находится на уровне 425 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 22% выше, чем в уже завершенных проектах.

Этот ценовой разрыв можно проследить практически во всех районах Москвы, например, в Ленинградском деловом коридоре столицы (куда входят одноименные проспект и шоссе) офисное пространство в строящемся объекте обойдется в 390 тыс. руб. за 1 кв. м, что в 1,7 раза дороже, чем в готовом объекте, а на северо-востоке города — в 2 раза, следует из данных CORE.XP.

Самая большая разница в стоимости фиксируется в центре Москвы, где стоимость офисных объектов на этапе строительства почти втрое превышает цены на готовые здания и достигает 914 тыс. руб. за 1 кв. м, говорят консультанты.

Это связано с тем, что в центре российской столицы цены здесь растут быстрыми темпами из-за высокого спроса и ограниченного объема нового строительства, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

Разница в цене между строящимися и готовыми офисными пространствами в целом по Москве продиктована увеличением затрат на рабочую силу, стройматериалы и импортные комплектующие, что напрямую влияет на рост себестоимости строительства, констатирует директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов. Кроме того, сказалось изменение требований Москомархитектуры к облику зданий, что привело к удорожанию фасадных решений, добавляет партнер бюро ABD Architects Катерина Левянт. Цены на площади в строящихся бизнес-центрах растут из-за дефицита помещений крупных размеров в готовых объектах: покупатели переориентируются на офисы в стадии строительства, считает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

В январе—марте 2025 года доля свободных площадей на офисном рынке Москвы составила 5%, в строящихся бизнес-центрах — 35%, подсчитал замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Господин Бабоян обращает внимание на то, что бизнес-центры на стадии строительства пользуются высоким спросом у конечных пользователей, готовых приобрести такие площади по высокой цене из-за возможности адаптировать их под свои потребности. В то же время собственники таких офисных блоков начали выводить на рынок свою недвижимость, предлагая ее втрое дороже рыночной стоимости, отмечает Валентин Кусов. По словам эксперта, инвесторы приобретают эти объекты, рассчитывая получить доходность от дальнейшего роста цен.

Тем не менее в некоторых районах, например ближе к внутренней стороне Третьего транспортного кольца, встречаются строящиеся объекты на 17% дешевле готовых офисов, отмечают в CORE.XP. Это связано с большим объемом предложения в этих местах в рамках программы по созданию мест приложения труда от девелоперов жилья, отмечает гендиректор Remain Дмитрий Клапша. К концу 2025 года, прогнозирует Екатерина Белова, по этой программе в Москве будет введено в эксплуатацию 341 тыс. кв. м — в четыре раза больше год к году.

София Мешкова