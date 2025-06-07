В Азове пожар на промышленном складе охватил 2 тысячи кв. метров

В Азове сотрудники МЧС России тушат крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на складе на площади 2 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, пожар случился на складе полимерной продукции, который расположен в Азове на ул. Победы.

«Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, – говорится в сообщении облпрокуратуры. – Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования».

Владимир Андреев