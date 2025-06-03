Мошенники заставили подростка из ХМАО поджечь машины с патриотической символикой

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) задержан 16-летний подросток по подозрению в поджогах автомобилей с патриотической символикой — его заставили это сделать мошенники, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В полицию поступили четыре сообщения о возгораниях в разных частях города. Три иномарки получили серьезные повреждения, но владельцу четвертого автомобиля удалось спасти свою машину. Два автомобиля потушили местные жители до приезда пожарных, во время пожаров никто не пострадал. Осмотр показал, что поджоги были преднамеренными. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого — им оказался учащийся девятого класса.

При задержании он рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая представилась заведующей школы, и попросила прислать фото паспорта. Затем в мессенджере поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который убедил юношу перевести 200 тыс. рублей с банковского счета матери на «безопасный счет» якобы из-за взлома аккаунта на Госуслугах. Мошенники сообщили, что деньги ушли на финансирование запрещенной организации, и сказали, что его маму и сестру арестуют, если он не выполнит их указания. Подростку велели поджечь автомобили с патриотической символикой. Он купил легковоспламеняющуюся жидкость, облил машины и поджег их зажигалкой.

Школьнику грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали жителя Югры по подозрению в подготовке теракта на Свердловской железной дороге (СвЖД) по заданию запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По данным ФСБ, он планировал установить самодельное взрывное устройство (СВУ) и подорвать вагоны.

Ирина Пичурина