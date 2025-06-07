Володин направил в Бундестаг материалы о терактах на железных дорогах

Госдума опубликовала полный текст обращения спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина к немецкому Бундестагу. В нем он говорит, что направил председателю парламента Германии и лидерам политических партий страны материалы о терактах на железных дорогах в Брянской, Курской и Воронежской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры. Жертвами становятся в том числе пассажиры поездов. Направляем Вам материалы, позволяющие объективно ознакомиться с ситуацией»,— сказал Вячеслав Володин в обращении.

Как добавил спикер Госдумы, Москва знает о планах правительства Германии развернуть производство ракет на Украине. По его словам, подобные шаги все больше втягивают Берлин в военные действия против России.

«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы»,— заключил Вячеслав Володин.

5 июня Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом сказал о решающей роли Соединенных Штатов в завершении Второй мировой войны. Вячеслав Володин призвал пригласить его в Бундестаг, чтобы он ознакомился «с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке».

31 мая в результате взрыва в Брянской области автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. Погибли семь человек, более ста пострадали. Позже произошло еще три взрыва на железнодорожных путях. СКР квалифицировал подрывы как теракты и обвинил в них Украину.

Подробнее об инцидентах — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».