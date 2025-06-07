Приставы Нижегородской области передали Porsche на нужды военной операции

Судебные приставы Нижегородской области передали спортивный кроссовер Porsche Cayenne на нужды военной операции на Украине. Хозяина автомобиля ранее привлекли к уголовной ответственности за вождение в пьяном виде.

Автомобиль передан в пользование государства по решению суда. Как уточнила пресс-служба управления ФССП по Нижегородской области, запрос в Минобороны с предложением передать Porsche Cayenne на нужды СВО направили сами приставы. «Представители военного ведомства посчитали, что спортивный кроссовер послужит достижению целей специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

Немецкий автопроизводитель Porsche выпускает спортивные автомобили класса «люкс». Стоимость марки Porsche Cayenne начинается от 6,5 млн руб.