Янник Синнер впервые вышел в финал Roland Garros

Итальянец Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). В полуфинале он справился с трехкратным победителем турнира, сербом Новаком Джоковичем, со счетом 6:4, 7:5, 7:6.

В матче за титул Синнер встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который в своем полуфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 7:6, 6:0, 2:0. Музетти дважды по ходу матча обращался за помощью физиотерапевта, а затем снялся после восьми проигранных геймов подряд.

В прошлом году Алькарас также был в финале, где обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Открытый чемпионат Франции, известный как Roland Garros — один из турниров Большого шлема. Он ежегодно проходит на грунтовых площадках в Париже. Суммарный призовой фонд соревнования — €56,3 млн. Решающий матч в мужском одиночном разряде запланирован на 8 июня.