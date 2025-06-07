Новак Джокович намекнул на прощание

В финале Открытого чемпионата Франции, который приближается к своей кульминации в Париже, сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, сломивший в трех сетах сопротивление 24-летнего победителя турниров Большого шлема Новака Джоковича, и прошлогодний чемпион испанец Карлос Алькарас, чей соперник, Лоренцо Музетти из Италии, отказался от продолжения борьбы в начале четвертого сета. Это будет первый финал турниров «Большого шлема» с участием двух теннисистов, родившихся в XXI веке. А корреспондент «Ъ» Евгений Федяков на послематчевой пресс-конференции, лишний раз убедился, что финиш карьеры 38-летнего Джоковича уже не за горами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович (справа) уступил Яннику Синнеру в трех сетах

Фото: Lisi Niesner / Reuters Новак Джокович (справа) уступил Яннику Синнеру в трех сетах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Первый мужской полуфинал Roland Garros, в котором встречались Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, неожиданно начался и досрочно закончился. Взяв у прошлогоднего чемпиона первый сет, итальянец уступил вторую партию на тай-брейке, и больше не смог выиграть ни одного гейма, отказавшись от продолжения борьбы при счете 6:4, 6:7 (3:7), 0:6, 0:2. В субботу Музетти, полуфиналисту прошлогоднего Wimbledon, предстоит обследование по поводу травмы левой ноги, которая вынудила его завершить свой турнирный путь подобным образом. Итальянец стал едва ли не самым стабильным игроком нынешнего грунтового сезона, ведь кроме полуфинала Roland Garros он дошел до той же стадии на «мастерсах» в Мадриде и Риме, а перед этим — до финала в Монте-Карло. Поэтому неудивительно, что в ближайший понедельник Музетти поднимется в мировом рейтинге на высшее за карьеру шестое место.

«Этот не тот способ, которым я бы предпочел выйти в финал. Желаю Лоренцо скорейшего выздоровления»,— сказал Карлос Алькарас на пресс-конференции.

А его тренер Хуан-Карлос Ферреро уже отсматривал следующего соперника своего подопечного на корте «Филипп Шатрие».

Второй полуфинал, между двумя теннисными лидерами — нынешним, Янником Синнером и бывшим, Новаком Джоковичем, ожидался с огромным интересом. Итальянец, не проигравший ни одной партии в пяти предыдущих матчах, выглядел фаворитом, хотя сербский ветеран в среду в четвертьфинале против Александра Зверева из Германии продемонстрировал теннис высочайшего уровня с роскошными комбинациями и типичной для себя почти безукоризненной игрой по всему корту.

Однако в данном случае молодость все же взяла верх. Первый сет Синнер выиграл почти без вопросов. Во втором сете, не сумев подать на партию в десятом гейме, он сделал свой очередной брейк при счете 5:5, а в третьем, отыграв на своей подаче три сетбола в десятом гейме, гораздо увереннее Джоковича провел тай-брейк. В итоге — 6:4, 7:5, 7:6 (7:3) за 3 часа 16 минут. Не давая времени сербу достаточно времени для подготовки к ударам, Синнер за счет плотности и стабильности на задней линии взял верх даже несмотря на заметно более низкий показатель попадания первой подачи (51% против 71%).

На пресс-конференции после матча Джокович заявил, что, возможно, это был его последний матч на Roland Garros.

«Я бы хотел сыграть здесь еще раз, но не знаю, получится ли. На данном этапе своей карьеры я не могу сказать по этому поводу ничего более определенного»,— отметил серб, который, впрочем, в этом году точно планирует выступить на двух оставшихся турнирах «Большого шлема» — Wimbledon и US Open.

А 23-летний Янник Синнер и 22-летний Карлос Алькарас, лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и его ближайший преследователь, теперь впервые разыграют между собой титул на мейджорах. Причем это будет первый случай, когда в решающем матче одного из четырех главных теннисных турниров сойдутся два игрока, родившиеся в XXI веке.