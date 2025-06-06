Норвежский гинеколог осужден на 21 год за насилие над 94 пациентками

В Норвегии 55-летний гинеколог Арне Бай был приговорен к 21 году лишения свободы за изнасилования и сексуальные домогательства, совершенные с 2004 по 2022 год. Защита Арне Бая настаивала на более мягком наказании — от 17 до 18 лет лишения свободы, признавая лишь часть обвинений.

Как сообщает издание Hln.be со ссылкой на судебные источники, Арне Бай признан виновным по 70 пунктам обвинения в изнасилованиях и сексуальном насилии, а также по 82 пунктам в злоупотреблении служебным положением. Всего пострадали 94 женщины, которые обратились с заявлениями о надругательствах.

Согласно материалам дела, врач во время гинекологических осмотров применял не только пальцы, но и посторонние предметы, не имевшие медицинских показаний, что по норвежскому законодательству квалифицируется как изнасилование. Свои действия он фиксировал на видеокамеру.