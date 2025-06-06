Эзотерика возглавила спрос на электронные книги весной

Cамым популярным жанром на рынке цифровых книг этой весной стала эзотерика, следует из данных «Литреса» (есть у «Ъ»). Выручка сервиса от этой категории выросла на 52% в годовом сравнении.

Лидером продаж стало аудиоиздание «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда в озвучке Михаила Черняка. В топ-3 также вошли другие книги автора и бестселлер Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег».

На втором месте — классика, спрос на которую вырос на 28% по сравнению с весной 2024 года. Чаще всего слушали «Войну и мир» Льва Толстого, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Третьим самым популярным жанром стал исторический нон-фикшн (+22%). Лидер продаж — «Штурм Бахмута. Позывной "Констебль"» Александра «Писателя» Савицкого и Константина «Констебля» Лугового. Также пользователи интересовались работами Эдварда Радзинского и митрополита Тихона (Шевкунова).

Подробнее — в материале «Ъ» «Сверхзнание — сила».