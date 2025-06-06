Сверхзнание — сила

Эзотерика стала самым быстрорастущим жанром среди цифровой литературы по итогам весеннего сезона: по данным отдельных участников рынка, рост спроса составил более 50%. В сервисах отмечают устойчивый рост интереса к темам личного поиска, самопознания и альтернативного объяснения окружающего мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными ГК «Литрес» (развивает «Литрес», MyBook, «Литрес: Самиздат») о спросе на цифровую литературу с 1 марта по 31 мая. Из них следует, что самым популярным жанром на рынке электронных книг во всех моделях монетизации (поштучная продажа, абонемент, подписка) этой весной стала эзотерика. Выручка сервиса от книг этой категории выросла на 52% год к году, уточнил представитель «Литрес». Лидером по продажам стало аудиоиздание Вадима Зеланда «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка. Следом идет другое произведение автора — «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V», а после — бестселлер «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди.

На втором месте расположилась классика. Спрос на нее вырос на 28% по отношению к марту—маю 2024 года. Тут, как и в категории «эзотерика», лидируют аудиоверсии — в частности, «Война и мир» Льва Толстого, «Бремя страстей человеческих» Уильяма Сомерсета Моэма и антиутопия «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Топ-3 по выручке сервиса замыкают нон-фикшн-книги по истории, показатель вырос на 22% за период. Абсолютный лидер в категории — «Штурм Бахмута. Позывной "Констебль"» Александра «Писателя» Савицкого и Константина «Констебля» Лугового. Но читателей также интересовали «Бабье царство. Русский парадокс» Эдварда Радзинского и «Гибель Империи. Русский урок» митрополита Тихона (Шевкунова). Абсолютные показатели по продажам в «Литрес» не раскрывают.

По итогам первого квартала темпы роста рынка электронных книг замедлились — 24% против 32% годом ранее (см. “Ъ” от 30 мая). Тогда основными драйверами рынка в «Литрес» назвали подписную модель (рост на 56%), а также развитие самиздата (публикации произведений авторами без участия издательств) и аудиокниг.

Рост числа читателей эзотерики по подписке подтверждает руководитель сервиса «Книги Билайн» Наталья Каменских. По их данным, рост показателя с июня 2024 по май 2025 года составил 65% год к году. Число прочитанных книг выросло на 27%, уточнила топ-менеджер. В сервисе отмечают устойчивый интерес к темам личного поиска, самопознания и альтернативного объяснения окружающего мира.

У издательского сервиса Ridero число продаж книг в штуках выросло весной на 12% год к году, в деньгах — на 18%. В компании также не раскрывают абсолютные показатели, но отмечают, что быстрее всего росли продажи через маркетплейсы и POD (печатных книг по требованию). При этом представитель компании называет лидером продаж за период жанр «психология, самосовершенствование», где в топе — издание «Жить проще, чем кажется. Краткое руководство счастливой жизни». Жанр «эзотерика», по данным Ridero, в этом году сдал свои позиции, и занимал второе-третье места в зависимости от периода.

В «Строках» (входит в «МТС Медиа») также не отмечают значительного роста выручки по направлению. При этом пользователи сервиса сохраняют интерес к современной художественной литературе, в частности фантастике и фэнтези, говорит директор по развитию направления Татьяна Соловьева. Лидерами продажи в нем остаются романы Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и «Железное пламя».

«На фоне неопределенности и быстроменяющегося внешнего контекста многие читатели ищут ответы в философских и духовных практиках, стремясь к внутренней опоре. Эзотерическая литература в этом смысле становится способом осмысления — не столько реальности, сколько собственной позиции в ней»,— считает Наталья Каменских.

Варвара Полонская, Юлия Юрасова