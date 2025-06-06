Держать ВИЭ по ветру

«Форвард Энерго» забрала всю квоту в 249,8 МВт на строительство ветроэлектростанций в рамках отбора проектов по программе поддержки зеленой генерации на 2026–2031 годы. «Современные энергетические решения Дальний Восток» построит пять солнечных электростанций на 64,4 МВт. Впервые за четыре года инвесторы подали заявку на строительство малой гидроэлектростанции на 5 МВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По итогам отбора инвестиционных проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с вводом в 2026–2031 годах инвесторы построят в РФ 319,2 МВт зеленой генерации: 249,8 МВт ветряных электростанций (ВЭС) и 64,4 МВт солнечных электростанций (СЭС). Впервые за четыре года на конкурсе был отобран проект строительства малой ГЭС на 5 МВт, следует из результатов отбора, которые опубликовал «Администратор торговой системы» (структура «Совета рынка» — регулятора энергорынков).

Общая сумма требуемой годовой выручки составила около 6,45 млрд руб., сообщил «Совет рынка».

«Форвард Энерго» (структура финской Fortum, находится под внешним управлением Росимущества) получила всю долю ветрогенерации на конкурсе — четыре проекта мощностью 249,8 МВт, которые будут построены в Пензенской области к декабрю 2031 года. Одноставочная цена поставки (стоимость электроэнергии и мощности) проектов составила 6,6 руб. за 1 кВт•ч. Средний заявленный коэффициент использования установленной мощности проектов составляет 35,1%.

В «Форвард Энерго» сообщили “Ъ”, что отобранные проекты ВЭС должны быть введены в эксплуатацию в конце 2031 года, но, учитывая временной цикл строительства ВЭС, основные параметры проекта (оборудование, CAPEX) будут определяться не ранее 2028 года.

Всю квоту на строительство СЭС — 64,4 МВт — забрали «Современные энергетические решения Дальний Восток». Один из проектов будет построен в Еврейской автономной области к декабрю 2026 года, одноставочная цена поставки составила 14 руб. за 1 кВт•ч. Другие проекты с вводом в 2027–2030 годах расположатся в Амурской области, цена поставки снизится до 10,4–13,3 руб. за 1 кВт•ч. По словам источника, компания связана с «Юнигрин Энерджи» и, вероятно, будет специализироваться на проектах на Дальнем Востоке. В «Юнигрин Энерджи» не ответили на запрос “Ъ”.

Кроме того, впервые за четыре года на конкурсе был отобран проект строительства малой ГЭС в Дагестане.

Объект мощностью 5 МВт по 20,6 руб. за 1 кВт•ч начнет поставку мощности в декабре 2027 года. «ГидроЭнерджи — Осетия» входит в «ЭкоЭнерджи Групп», которой принадлежит ряд проектов на Северном Кавказе, в том числе Махачкалинская ВЭС (12,5 МВт). В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Программа поддержки зеленой энергетики, включающая строительство СЭС, ВЭС и малых ГЭС с использованием договоров о предоставлении мощности, действует с 2013 года (ДПМ ВИЭ; гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка). Согласно требованиям второго этапа программы поддержки ДПМ ВИЭ (2025–2035 годы), степень локализации проектов должна составить около 85–90%. В 2024 году конкурс дважды переносился, после ухода зарубежных производителей компании столкнулись с трудностями при поставках оборудования. В связи с этим Минэнерго разработало проект постановления, который позволит компаниям перенести отобранные проекты на срок до 24 месяцев или вовсе отказаться от них.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев сообщил “Ъ”, что в сегменте СЭС и ВЭС ценовые заявки по отобранным проектам соответствуют предельным уровням, в то время как под давлением конкуренции в сегменте ВЭС заявленная одноставочная цена на 6% ниже предельного уровня. В конце июля, напомнил он, пройдет дополнительный конкурсный отбор для покрытия прогнозируемого дефицита электроэнергии в Объединенной энергосистеме Востока, где будет разыграно еще 600 МВт ВЭС и 850 МВт СЭС. «Предельные уровни цен на электроэнергию, установленные для планируемого отбора, в два раза ниже тех, что планируются для отборов тепловой генерации,— отмечает эксперт.— Так, российская возобновляемая энергетика достигла ценового паритета с тепловой значительно раньше, чем планировалось».

По оценкам «Системного оператора», в 2024 году доля СЭС составила 0,3% в структуре общей выработки в РФ, ВЭС — 0,7%. По проекту генсхемы размещения объектов электроэнергетики к 2042 году доля СЭС и ВЭС должна увеличиться до 3,3%.

Анна Тыбинь