Структура воронежской ГК «Еврострой» освоит 3 га в Тамбове по договору КРТ

Договор на комплексное развитие территории (КРТ) на улице Магистральная в Тамбове получило ООО СЗ «Тепличный» — структура воронежской ГК «Еврострой» депутата Воронежской облдумы Михаила Гусева. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На участие в аукционе поступила только заявка «Тепличного», поэтому процедуру признали несостоявшейся, а договор решили заключить с единственным участником по начальной цене в 15,6 млн руб.

Площадь участка под КРТ составляет 3,24 га. Он расположен рядом с трассой Р-22. Проект включает строительство многоквартирных домов общей площадью не более 18,2 тыс. кв. м. В течение семи лет «Тепличный» должен возвести дома высотой не более семи этажей, с максимальной жилой площадью не менее 26,6 тыс. кв. м и нежилой — не менее 720 кв. м. Также предусмотрено озеленение территории и создание 210 парковочных мест.

Земельный участок предоставят застройщику в аренду на семь лет. Ежегодная плата будет рассчитываться, исходя из стоимости 1 кв. м в 483 руб. 26 коп.

О проектах «Евростроя» по строительству трех многоэтажек в Тамбове за 1,7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова