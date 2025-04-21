Сам себе издат и звучен

В первом квартале число новых произведений самиздата выросло на 33–69%. Авторы начали чаще публиковать современные любовные и фэнтези-романы, сам же сегмент растет за счет уменьшения объема книг, а также внедрения искусственного интеллекта при озвучивании самиздата. В результате по итогам года рынок аудиокниг может достичь 8 млрд руб., из которых самиздат займет половину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Число выпущенных книг самиздата в первом квартале значительно выросло, рассказали опрошенные “Ъ” участники рынка. Так, авторы «Литрес» (группа компаний; развивает сервис «Литрес: Самиздат», совладелец — бенефициар крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков) за период опубликовали 21 тыс. электронных и 11 тыс. аудиокниг, их общее число выросло на 69% год к году. «Литнет» (51% принадлежит Олегу Новикову) отмечает рост объема контента на 60% за период, годом ранее показатель был на уровне 35%, не раскрывая абсолютных показателей.

Представитель «Литмаркета» уточнил, что за первый квартал было опубликовано 15,7 тыс. изданий через Author.Today, 18,8 тыс.— с помощью их платформы, 7 тыс.— у «Литнет». Cредний прирост новинок в сутки на сайте колеблется от 100 до 120 новых произведений, и с каждым месяцем этот показатель растет, уточнил директор по развитию «Литмаркета» Никита Аверин. У издательского сервиса Ridero число загруженных в систему изданий в первом квартале выросло на 33,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самиздат — электронные книги, печатные или цифровые издания (доступные на онлайн-сервисах), а также аудиокниги, опубликованные авторами без партнерства с издательствами. В советское время самиздатом считались неофициальные или не прошедшие цензуру издания.

Емкость рынка самиздата по итогам 2024 года составила 7,2 млрд руб., что на 36% выше показателей годом ранее, оценивали в «Литрес». При этом во втором квартале 2024 года самиздат впервые занял половину рынка электронных книг в России (см. “Ъ” от 29 августа 2024 года). На последнем в прошлом году «Литрес» занял долю в 50%, «Литнет» — 11%, Author.Today — 7%, «Литмаркет» — 4%, остальные игроки — 8%.

Чаще всего авторы публикуют книги по психологии, самосовершенствованию и эзотерике, а также современную прозу, отмечают в Ridero: «Эзотерика в начале 2025 года стала терять свои позиции как в количестве наименований, так и в продажах». А вот сегмент современной прозы, наоборот, растет, как и детективы, книги о взрослении, а также прикладная обучающая литература, перечисляет представитель сервиса.

В «Литнет» говорят о росте популярности тренда на «попаданчество» (литературный прием, когда главный герой попадает в прошлое, будущее или другую вселенную): «Такие произведения вызывают повышенный интерес у пользователей портала и становятся все более частыми среди запросов в поисковике». У «Литрес» самыми популярными в первом квартале 2025 года стали современные любовные романы (в категориях «работа и отношения в зрелом возрасте»), фантастика («попаданцы» в СССР), фэнтези («Азия», «драконы»), а также детективы.

Параллельно растет число новых произведений, а увеличению продаж способствует формат «мини», уточняет господин Аверин: «В результате объем книг становится все меньше, авторы пишут книги быстрее, читатели покупают чаще».

Также за период выросло число авторов, говорят в «Литнет», не уточняя показатели. Повышается и узнаваемость платформ самиздата, заверяют в компании: «Читатели понимают, что там можно найти книги, отвечающие их разнообразным интересам».

В целом современный цифровой самиздат развивается за счет аудиокниг, считает Никита Аверин. С этим соглашаются и в «Литрес»: «Потенциал роста аудио в самиздате огромный, пока его доля внутри аудиокниги составляет лишь 12%». По оценке «Литмаркета», рынок аудиокниг в этом году вырастет до 8 млрд руб., половину из них составят продажи аудио самиздата. Господин Аверин объясняет это внедрением нейросетей при создании аудиоверсий книг: «Издания от ИИ стоят гораздо дешевле, создаются быстро и по качеству уже мало уступают книгам, начитанным профессиональными декламаторами».

Яна Загоровская, Юлия Юрасова