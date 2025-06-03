В аэропорту Пулково на парковке P2 открылась первая зарядка для электромобилей

В петербургском аэропорту Пулково открылась первая электрозарядная станция (ЭЗС) «Розетка» компании «Газпром нефть». Ее разместили на парковке Р2, сообщили 3 июня в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

Новая зарядная станция оснащена тремя наиболее распространенными разъемами мощностью от 22 до 80 кВт. Воспользоваться ЭЗС смогут владельцы большинства электромобилей. Время зарядки в среднем составляет 30 минут. Ежедневно электрозарядка способна обслужить более 60 машин, уточнили в пресс-службе Пулково.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге ввели в эксплуатацию еще четыре «быстрые» электрозарядные станции.

Андрей Цедрик