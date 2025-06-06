Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с Девятой симфонией Бетховена

Во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ председателя регулятора Эльвиру Набиуллину спросили, какое музыкальное произведение сегодня лучше всего отражает ситуацию с инфляцией в России. «Девятая симфония Бетховена»,— ответила госпожа Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Девятая симфония включает исполнение «Оды к радости» на стихи Фридриха Шиллера. Советский музыковед Валентина Конен писала, что тематически симфония олицетворяет постепенный переход от мрака к свету. Работу над симфонией Людвиг ван Бетховен завершил в 1824 году.

6 июня Банк России в первый раз за три года объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. На пресс-конференции госпожа Набиуллина говорила, что на совете директоров рассматривалось два варианта: оставить ставку на прежнем уровне или понизить. Несмотря на снижение ставки, отметила она, регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику.