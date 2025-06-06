Казахстан и Великобритания утвердили план военного сотрудничества

Казахстан и Великобритания договорились о военном сотрудничестве на 2025–2026 годы. Соответствующий документ был подписан в Лондоне по итогам визита казахстанской делегации во главе с руководителем аппарата оборонного ведомства полковником Ерболой Кумарбекулы, сообщает правительство республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gov.kz Фото: Gov.kz

«Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании»,— следует из заявления по итогам переговоров.

В апреле 2024 года министры иностранных дел Казахстана и Великобритании Мурат Нуртлеу и Дэвид Кэмерон подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Тогда Лондон объявил о выделении 50 млн фунтов стерлингов (около $62 млн) на проекты по развитию в странах Центральной Азии в течение трех лет. Эти средства должны были пойти на укрепление региональной стабильности, а также способствовать развитию торговли и сотрудничества.