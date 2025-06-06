Переизданная при поддержке нефтяников повесть Льва Давыдычева поступила в библиотеки Прикамья

В преддверии Дня русского языка в библиотеки Прикамья поступил художественно-образовательный сборник «Спираль времени». Он содержит дебютное произведение Льва Давыдычева «Бутылочка нефти», которое считалось утерянным.

Фото: Павел Воробьев

Повесть, впервые опубликованная в 1950 году в альманахе «Прикамье», рассказывает о получении первой девонской нефти в Прикамье в 1945 году. Интересно, что Лев Давыдычев, известный как детский писатель, начинал карьеру в нефтяной отрасли. Книгу переиздали нефтяники в рамках сотрудничества с культурными учреждениями региона.

Тираж издания – 2 тыс. экземпляров, часть из них уже направлена в районные библиотеки. Сборник «Спираль времени» раскрывает историческую значимость события для региона и страны, а также предлагает вспомнить геологические периоды. Издание будет особенно интересно студентам нефтяных специальностей и тем, кто только определяется с выбором будущей профессии.

Фото: Павел Воробьев

Для пермяков книгу презентовали в краевой библиотеке им. Горького, ранее издание представили в Москве. Кроме того, библиотекам Прикамья передали сертификаты на приобретение оборудования и мебели в рамках благотворительной акции «Нефтяники – сельским библиотекам».

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