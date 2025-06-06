Пожарные тушат ангар с резиновой крошкой под Уфой

В селе Нижегородка под Уфой горит резиновая крошка в металлическом ангаре, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Пожарные тушат огонь. По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал.

«На тушение подано несколько пожарных стволов. Принимаются все необходимые меры для локализации горения»,— говорится в пресс-релизе.

Примерная площадь пожара составляет 450 кв. м. В тушении огня задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

Наталья Балыкова