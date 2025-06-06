Министр покинул палату

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин уволился по собственному желанию. Указ об освобождении его от должности сегодня подписал раис республики Рустам Минниханов. Ранее главврач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев, обвиняемый в превышении полномочий, дал показания против Марселя Миннуллина, заявив, что по его указанию он заключил контракт с одной из фирм на поставку препаратов. По версии следствия, лекарства так и не были поставлены в достаточном количестве, в результате чего было сорвано 36 операций, госпитализировано 18 пациентов. У семи пострадавших был диагностирован инфаркт. Эксперт считает, что у следствия есть высокие шансы привлечь Марселя Миннуллина к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин

Фото: Telegram-канал бывшего министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина Бывший министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин

Фото: Telegram-канал бывшего министра здравоохранения Республики Татарстан Марселя Миннуллина

Марсель Миннуллин покинул должность министра здравоохранения Республики Татарстан. Соответствующий указ был подписан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым 6 июня. В документе говорится, что глава Минздрава республики решил покинуть должность по собственному желанию. В пресс-службе министерства региона на запрос «Ъ Волга-Урал» не ответили. Исполнять обязанности министра здравоохранения Татарстана будет первый заместитель Альмир Абашев.

Марсель Миннуллин Марсель Миннуллин окончил Казанский государственный медицинский институт. В 2000-2001 годах он работал врачом-хирургом приемного отделения Республиканской клинической больницы (РКБ). С 2010 года занимал должность первого заместителя главного врача РКБ по медицинской части. Он начал исполнять обязанности министра здравоохранения Татарстана в феврале 2023 года после того, как скончался предыдущий глава Минздрава Марат Садыков. Уже в марте 2023 года господин Миннуллин возглавил министерство.

За день до отставки Марселя Миннуллина появилась информация о его причастности к уголовному делу главного врача Нижнекамской Центральной районной больницы Руслана Валеева, обвиняемого в превышении полномочий. С апреля 2025 года он содержится под домашним арестом.

По версии СУ СКР по Татарстану, Руслан Валеев, находясь в сговоре с лицами из Минздрава республики, незаконно поручил утвердить техзадание на поставку лекарств таким образом, чтобы контракты гарантированно были заключены с компаниями «Поликомплекс» и «Трейд-Сервис». В результате больница Нижнекамска заключила контракты с этими фирмами на общую сумму 8,7 млн руб. По данным следствия, препараты так и не были поставлены в полном объеме, а Руслан Валеев поручил использовать другие средства для лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный врач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев в Советском суде Казани в апреле 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главный врач Нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев в Советском суде Казани в апреле 2025 года

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Отсутствие препаратов привело к срыву 36 операций. Также 18 граждан были госпитализированы, а у семи из них диагностирован инфаркт. 86 сотрудников ЦРБ Нижнекамска не согласились с обвинением главного врача и написали обращение в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Как сообщает «Реальное время», судья Советского суда Казани, оглашая часть показаний Руслана Валеева, сообщил, что Марсель Миннуллин дал ему указание заключить контракт с компанией «Поликомплекс». Фигурант признался в этом еще в апреле, поэтому представитель следствия не настаивал на заключении главврача Нижнекамской ЦРБ под стражу. В пресс-службе СУ СКР по Татарстану на просьбу «Ъ Волга-Урал» о комментарии не ответили.

По данным портала Rusprofile, компания «Поликомплекс» была зарегистрирована в Казани в 2007 году. Уставной капитал организации составляет 10,6 тыс. руб., а выручка за 2024 год — 0 руб. В организации числятся четыре работника. Единственным руководителем и учредителем выступает Кирилл Костоланов.

Юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов считает, что показания против Марселя Миннуллина являются серьезным поводом для уголовного преследования. Эксперт заявил, что шансы привлечь бывшего главу Минздрава Татарстана к ответственности высоки, особенно если следствие соберет документальные доказательства его давления на Руслана Валеева или финансовых связей с подрядчиками.

По мнению эксперта, следствие будет рассматривать действия экс-министра здравоохранения Татарстана через статьи УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями или превышении власти. Если же подтвердится, что Марсель Миннуллин получал личную выгоду от схем, то его могут обвинить и во взяточничестве. Если вина экс-главы Минздрава республики будет доказана, то формулировку увольнения могут пересмотреть на «в связи с утратой доверия». Она автоматически закрывает Марселю Миннуллину путь в госструктуры.

Господина Миннуллина могут включить в уже идущее дело Руслана Валеева как соучастника. Если же объем его нарушений окажется больше, то СК заведет отдельное уголовное дело. Антон Смирнов заявил, что в российской судебной практике часто встречаются случаи, когда чиновников и медиков привлекают к ответственности за коррупционные схемы в госзакупках. Однако здесь ситуацию усугубляет реальный вред для пациентов: срыв 36 операций и диагностированные инфаркты, что усилит позицию обвинения.

Эксперт сообщил, что пострадавшие пациенты также могут подать гражданские иски о компенсации ущерба. Если суд установит связь между действиями обвиняемых и ухудшением здоровья граждан, то это станет дополнительным аргументом для ужесточения мер.

Диана Соловьёва