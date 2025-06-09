У банкиров растут запросы

Банкиры просят не вводить плату за часть запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Сейчас система функционирует бесплатно для всех участников, число запросов, поступающих в нее, постоянно растет и уже доходит до 100 млрд в год. Планы сделать запросы через СМЭВ платными содержатся в проекте постановления правительства. Банкиры утверждают, что их расходы в результате вырастут на десятки миллиардов рублей в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация банков России (АБР) подготовила отзыв на проект постановления правительства, которым планируется ввести плату за обращение через СМЭВ. В проекте говорится, что плата вводится «в целях обеспечения дополнительного финансирования развития и функционирования информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг». Предполагается, что за каждый такой запрос придется платить 4,94 руб.

Как пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сейчас система обрабатывает порядка 100 млрд трансакций в год и этот трафик растет, в том числе за счет запросов от бизнеса. «Чем лучше работает система и более оперативно предоставляется информация, тем качественнее сервисы бизнеса,— подчеркнули там.— После того как будут собраны мнения и замечания (в том числе от других министерств и от представителей бизнес-сообществ), Минцифры доработает документ и направит его на рассмотрение в правительство».

В АБР полагают, что более половины запросов кредитных организаций в системы межведомственного электронного взаимодействия обусловлены требованиями законодательства, поэтому доступ к этой информации не должен быть предметом тарификации. По мнению банкиров, это решение создает риск зависимости исполнения обязательств от возможности оплатить доступ к сведениям, а также увеличивает регуляторную нагрузку на финансовые организации. «Кредитные организации вовлечены в реализацию множества государственных задач — от цифровизации услуг до мобилизационного учета, и во всех этих случаях они действуют не по собственной инициативе, а в рамках исполнения закона,— говорит вице-президент АБР Сергей Клименко.— Введение платы за такие запросы нарушает принцип справедливости регулирования и несет системные риски. В письме АБР также отмечает, что для части запросов СМЭВ является безальтернативным способом передачи информации».

Национальный совет финансового рынка (НСФР) также обращает внимание на риски новых расходов для всех субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих со СМЭВ. «По оценкам крупнейших финансовых организаций, объем таких расходов при текущем объеме трафика в СМЭВ составит для бизнеса более 168 млрд руб. ежегодно»,— говорит глава НСФР Андрей Емелин. По его словам, установленный проектом тариф в 274 раза превышает расчетную себестоимость направления запроса в СМЭВ. «Столь значительное увеличение издержек организаций, в том числе финансовых, потребует компенсации этих расходов и неизбежно приведет к симметричному удорожанию услуг финансовых организаций для потребителей»,— уверен глава НСФР.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что при выдаче кредита банк должен отправить запрос в ФНС, Пенсионный фонд, бюро кредитных историй и др. «В прошлом году банки выдали порядка 50 млн кредитов, еще примерно такому же, если не большему количеству клиентов отказали, то есть получили более 100 млн обращений и по каждому сделали несколько запросов в СМЭВ»,— говорит он. При этом, по его словам, изначально банки не хотели подключаться к СМЭВ, поскольку эта система не очень удобная, подключение было достаточно затратным, а теперь выясняется, что за пользование ею придется еще и платить.

Финансисты предлагают не брать плату за обязательные и безальтернативные запросы, отложить вступление в силу постановления до середины 2026 года и обеспечить техническую реализацию биллинга для контроля затрат.

Максим Буйлов