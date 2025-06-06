Ульяновской области без господдержки на замену лифтов потребуется 90 лет

Федеральная рабочая группа по вопросам замены лифтов в МКД под руководством зампреда комитета Госдумы по ЖКХ Сергеем Колуновым изучала в Ульяновской области ситуацию со своевременностью замены лифтового оборудования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета по ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Господин Седов отметил, что «по всей стране» лифты, отработавшие свой срок до 15 февраля 2025 года, должны соответствовать Техническому регламенту «Безопасность лифтов», «у нас в регионе это 3492 лифта, и в 99% случаев нужна полная замена». Ранее правительство региона заявляло, что все эти лифты необходимо заменить до 2030 года.

«Проблема в том, что 89% лифтов — в домах, где фонд капремонта собирают на спецсчетах, а не у регионального оператора. Это особенность Ульяновской и Саратовской областей, и из-за этого сложнее получить бюджетную поддержку»,— подчеркнул депутат.

По его словам, рабочая группа предлагает заключать долгосрочные контракты с заводами-производителями лифтов на 3–5 лет: 30% — аванс, 20% — после работ, остальное — в рассрочку, что облегчит управляющим компаниям эти работы. Также, по его словам, «советуют переводить дома со спецсчетов на счет регоператора, если капремонт не сделан вовремя» (ч.7 ст.189 ЖК РФ).

По данным регионального минЖКХ, за три года в МКД Ульяновска и Димитровграда заменили больше 160 лифтов, эти цели было направлено около 500 млн рублей, из которых 175 млн — средства областного бюджета. По словам Дениса Седова, на 2025 год при корректировке регионального бюджета по требованию профильного комитета заложено 100 млн руб. на замену лифтов — этой суммы хватит на замену только 35-40 лифтов. Если производить замену такими темпами, потребуется около 87 лет.

Денис Седов признает, что на замену всех лифтов потребуется около 15-16 млрд руб., и при существующих финансовых инструментах без господдержки выполнить планы по замене «практически невозможно». Он надеется, что будут реализованы планы федерального центра по списанию задолженности регионов по бюджетным кредитам (постановление правительства РФ о правилах списания подписано 1 февраля 2025 года), что позволит высвободить денежные средства, из которых половина должна будет пойти на решение вопросов ЖКХ, в том числе в части замены лифтового оборудования. Учитывая такую возможность депутаты, по словам главы комитета, заложили в подготовленную программу развития ЖКХ на 2028-2029 годы 4,950 млрд руб. на замену лифтов.

Сергей Титов, Ульяновск