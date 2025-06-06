«Балтика» хочет вернуть на рынок свои бренды пива

Пивоваренная компания «Балтика» планирует вернуть на рынок собственные бренды пива, сообщил гендиректор Дмитрий Визир. Компания обновила дизайн и состав номерной линейки, чтобы напомнить потребителям о российском производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Основная идея — возвращение в продажу собственных торговых марок. Мы хотим обеспечить доступ покупателей ко всевозможным сортам и вкусовой палитре в рамках номерной линейки "Балтики"»,— рассказал господин Визир в интервью «Интерфаксу».

В портфеле «Балтики» — 50 пивных брендов и один энергетик. В 2024 году компания возобновила поставки в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан и Молдавию, а ее продукция представлена в 60 странах. Продажи «Балтики» в 2024 году выросли на 16,8%, включая рост бренда «Балтика» на 18,9% и региональных марок на 42,5%. Экспорт увеличился более чем на 30%. Компания занимает второе место в России по объемам производства, управляя восемью заводами и двумя солодовнями.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пиво открыло новые регионы».