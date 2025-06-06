Суд заочно арестовал экс-председателя нижегородской думы Барыкина

Тверской суд Москвы 6 июня удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора АО «Завод Красный Якорь», экс-председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Завод Красный якорь», экс-председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Завод Красный якорь», экс-председатель думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Его заочно арестовали на два месяца. Срок исчисляется с момента передачи подозреваемого правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента задержания на территории РФ.

Суть дела не раскрывается. Уточняется только, что кроме ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), его также обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег или имущества, приобретенных в результате преступления).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Дмитрия Барыкина объявило в розыск МВД. В свою очередь на АО «Завод Красный Якорь» заявили, что с деятельностью предприятия уголовное дело не связано.

Галина Шамберина