Экс-председателя нижегородской думы Барыкина объявили в розыск

Генерального директора АО «Завод Красный якорь», экс-председателя думы Нижнего Новгорода (в 2018-2020 годах) Дмитрия Барыкина объявили в розыск. В базе розыска МВД России указано, что Барыкин Дмитрий Зотович 1971 года рождения, уроженец города Зарафшан Навоийской области Республики Узбекистан, объявлен в розыск по статье УК РФ, регион розыска — Московская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Завод Красный якорь» Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Завод Красный якорь» Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В базе Тверского суда Москвы есть информация, что 6 июня будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданину Барыкину Д. З., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее фигурантами уголовных дел стали еще два председателя гордумы Нижнего Новгорода. В 2019 году Олега Сорокина (при двуглавой системе он был главой МСУ и председателем думы в 2010-2015 годах) приговорили к 10 годам колонии за взятку и превышение полномочий в то время, когда он был главой МСУ, а также за участие в похищении человека, совершенное в 2004 году.

Олега Лавричева, бывшего спикером гордумы в 2020-2024 годах, в мае 2025 года начали судить по обвинению в мошенничестве, совершенном, когда он был руководителем Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

Галина Шамберина