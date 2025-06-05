Претензии следствия к Дмитрию Барыкину не касаются «Красного якоря»

Возбужденное в отношении Дмитрия Барыкина уголовное дело не имеет никакого отношения к деятельности АО «Завод Красный якорь», а также не связано с исполнением им обязанностей гендиректора, сообщили на предприятии.

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«Никаких правовых претензий к деятельности АО «Завод Красный якорь» у правоохранительных органов не имеется. Поэтому упоминание в медиа уголовного дела в привязке к предприятию некорректно и юридически недопустимо. Завод работает в обычном режиме», — сообщил представитель акционерного общества.

Иван Сергеев