Выручка кубанских автосервисов за год выросла на 10%

В Краснодарском крае по итогам 2024 года выручка автосервисов превысила 9 млрд руб. Это на 10% (880 млн руб.) больше, чем годом ранее, рассказали «Ъ-Кубань» аналитики сервиса Контур.Фокус. В 2023 году автосервисы Кубани заработали более 8,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Кубани зафиксировано двукратное удорожание услуг по обслуживанию автомобилей на фоне роста спроса на ремонт. По данным Росстата, в марте 2025 года средняя стоимость условного набора автосервисных работ, включающего регулировку развала-схождения, шиномонтаж и автомойку, достигла почти 4,4 тыс. руб. При этом цены в регионе остаются выше среднероссийских на 700 руб.

Вячеслав Рыжков