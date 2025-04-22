На Кубани в два раза подорожало обслуживание машин

В Краснодарском крае зафиксировано двукратное удорожание услуг по обслуживанию автомобилей на фоне роста спроса на ремонт. По данным Росстата, в марте 2025 года средняя стоимость условного набора автосервисных работ, включающего регулировку развала-схождения, шиномонтаж и автомойку, достигла почти 4,4 тыс. руб., что почти в два раза превышает показатель марта 2024 года. При этом цены в регионе остаются выше среднероссийских на 700 руб. Аналогичная динамика наблюдается и в целом по стране, где в январе также зафиксирован резкий скачок стоимости по сравнению с декабрем, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как пояснила Евгения Траутман, представитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА, рост цен на услуги техобслуживания автомобилей в регионе не повлиял на объем спроса — владельцы машин продолжают активно обращаться в сервисные центры.

Наряду с этим в регионе наблюдается увеличение трат на бытовой ремонт. С начала года в Краснодарском крае существенно выросли продажи стройматериалов, активизировались работы по обновлению интерьеров: жители массово переклеивают обои, заменяют кафель и проводят установку оконных и потолочных конструкций.

Комплекс бытовых работ, включающий поклейку обоев, укладку плитки, монтаж натяжного потолка и установку пластиковых окон, в марте обходился жителям края в сумму свыше 22 тыс. руб. За год этот показатель увеличился примерно на 3,4 тыс. руб., однако по сравнению со средним по стране остается ниже на 5 тыс. руб. При этом, по словам эксперта, рост стоимости в регионе проходил без резких колебаний, в отличие от других субъектов, где скачок цен был зафиксирован в ноябре 2024 года.

Вячеслав Рыжков